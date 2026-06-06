Gaziantep'te Hükümet Konağında Yangın - Son Dakika
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Gaziantep'te Hükümet Konağında Yangın

Gaziantep\'te Hükümet Konağında Yangın
06.06.2026 12:09
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Şahinbey'deki hükumet konağının çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapımı devam eden hükumet konağının çatısında yangın çıktı. Isıtma ve soğutma sistemlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan Şahinbey Hükumet Konağı binasının çatısında çıktı. İddiaya göre, inşaatı devam eden hükumet konağının çatısındaki ısıtma ve soğutma sistemlerinde yangın çıktı. Yangının fark edilmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede paniğe neden olan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Acil Durum, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Şahinbey, Hükümet, Olaylar, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Hükümet Konağında Yangın - Son Dakika

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