İki araç kafa kafaya çarpıştı! 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki araç kafa kafaya çarpıştı! 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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İki araç kafa kafaya çarpıştı! 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
02.06.2025 01:59
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İki araç kafa kafaya çarpıştı! 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Gaziantep'te otomobil ve hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te iki otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AHY 25 plakalı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçerek sürücüsü öğrenilemeyen 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde 27 AHY 25 plakalı araçta bulunan 2 kişi ile diğer araçta bulunan 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 27 BBB 183 plakalı araçta yaralanan 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2 çocuk daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki araç kafa kafaya çarpıştı! 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Toplam 5 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İki araç kafa kafaya çarpıştı! 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Feci kazada 27 AYH 25 plakalı araçta bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler, 27 BBB 183 plakalı araçta bulunan Gülistan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu ise yaralandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İki araç kafa kafaya çarpıştı! 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • kuzeyli baba:
    Sabah sabah :( 6 0 Yanıtla
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