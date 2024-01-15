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Gaziantep'te iş yerinde iki grup arasında sopalı kavga: 3 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te iş yerinde iki grup arasında sopalı kavga: 3 gözaltı

Gaziantep'te Ünaldı Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan sopalı kavgaya karışan 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. İş yerinde çıkan tartışmanın büyümesiyle başlayan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

15.01.2024 - 10:56,  Güncelleme: 10:57
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Gaziantep'te iş yerinde iki grup arasında sopalı kavga: 3 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir iş yerinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgaya bulaştığı belirlenen 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ünaldı Mahallesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri sahibi ile çalışanlar arasında sopalı kavga yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep\'te iş yerinde iki grup arasında sopalı kavga: 3 gözaltı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te iş yerinde iki grup arasında sopalı kavga: 3 gözaltı - Son Dakika
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