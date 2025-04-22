Gaziantep'te Kaza: 5 Yaralı

Gaziantep'te virajı alamayan otomobil duvara çarptı: 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde virajı alamayan otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi İsmetpaşa Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Safiye Ş. idaresindeki Renault marka 27 AYC 324 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak duvara çarpı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 1'i çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza adresine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan sürücü Safiye Ş. ve Gamze Y.'yi İslahiye Devlet Hastanesi'ne, Zeliha A., Zehra D. ve Berfin Ç.'yi de Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.