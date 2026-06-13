Gaziantep'te LGS Heyecanı

Gaziantep'te milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Bazı öğrenciler ise sınava girmeden dakikalar önce son kez test çözdü.

Sınava girecek öğrenciler aileleriyle birlikte okul bahçelerine akın ederken, bazı veliler çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Öğrencilerden bazıları sınav başlamadan dakikalar önce son kez test çözüp notlarına göz atarken, bir öğrenci ise sınava son anda yetişerek salona girdi. Okul önlerinde heyecan ve umut dolu bekleyiş yaşanırken, veliler sınav süresince çocukları için dua ederek sonuçların hayırlı olmasını temenni etti. - GAZİANTEP