Gaziantep'te Mavera Kongre Merkezi'nde Yangın
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Mavera Kongre Merkezi'nde Yangın

Gaziantep\'te Mavera Kongre Merkezi\'nde Yangın
22.03.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Üniversitesi'ndeki Mavera Kongre Merkezi'nde çıkan yangında büyük maddi hasar oluştu.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde yangın çıktı. Yangın sonrası merkezde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, merkezdeki söndürme sistemlerinin devreye girmediği iddia edildi.

Yangın, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, merkezde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Milyonlarca liralık yatırımla hayata geçirilen ve çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan merkezde, yangın sonrası büyük çapta maddi hasar meydana gelirken söndürme sistemlerinin ise devreye girmediği iddia edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Üniversitesi, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Mavera Kongre Merkezi'nde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 10:58:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Mavera Kongre Merkezi'nde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.