Gaziantep\'te Mavera Kongre Merkezi\'nde Yangın

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde yangın çıktı. Yangın sonrası merkezde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, merkezdeki söndürme sistemlerinin devreye girmediği iddia edildi.

Yangın, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, merkezde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Milyonlarca liralık yatırımla hayata geçirilen ve çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan merkezde, yangın sonrası büyük çapta maddi hasar meydana gelirken söndürme sistemlerinin ise devreye girmediği iddia edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP