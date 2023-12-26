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Gaziantep'te milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'te milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama

Gaziantep'te yapılan bir operasyonda, vatandaşları çeşitli vaatlerle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Operasyon sonucunda 14 milyon TL'lik vurgun önlendi.

Gaziantep\'te milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama
26.12.2023 - 22:41,
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Gaziantep'te milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama

Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu

14 milyon TL'lik vurgun önlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te vatandaşları çeşitli vaatlerle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılara yönelik 22 Aralık 2023 tarihinde operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda ekipler, arazi, daire, araç ve çeşitli gıda maddeleri alım satım işlerinde vatandaşları 8 milyon 350 bin TL dolandırdıkları tespit edilen 8 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri müdahalesi sonucu şüphelilerin 14 milyon 470 bin TL haksız kazanç elde ederek dolandırmalarını engellendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 8 tutuklama - Son Dakika


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