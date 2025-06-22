Gaziantep'te Otobüs Şoförü Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Gaziantep'te Otobüs Şoförü Silahlı Saldırıya Uğradı

Gaziantep\'te Otobüs Şoförü Silahlı Saldırıya Uğradı
22.06.2025 18:18
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Gaziantep'te bir sürücü, tartıştığı halk otobüsü şoförünü yaraladı; saldırgan yakalandı.

Gaziantep'te tartıştığı halk otobüsü şoförünü direksiyon başındayken silahla yaralayan saldırgan yakalandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, halk otobüsü şoförü Osman K. (55), trafikte bir otomobil sürücüsü ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Osman K. ile otomobil sürücüsünün direksiyon başındaki tartışması giderek büyümesi üzerine otomobil sürücüsü üzerinde bulundurduğu silahını çıkararak Osman K. isimli halk otobüsü şoförünü sağ ayağından yaraladı.

17 suç kaydı olduğu tespit edildi

Emniyet ekipleri tarafından kimliği ve adresi tespit edilen otomobil sürücüsünün 17 suç kaydı olduğu da öğrenildi. Şüpheli, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığının ortak operasyonu neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

"Gereği yapıldı"

Gaziantep Valiliği sosyal medya üzerinden 'gereği yapıldı' notu ile paylaşım yaparak, şahısın silahıyla birlikte yakalandığını açıkladı. Açıklamada, "20 Haziran günü Şahinbey ilçemizde Osman K. isimli halk otobüsü şoförü tartıştığı başka bir araç sürücüsü tarafından sağ ayağından ateşli silahla yaralanmıştır. Basına ve sosyal medyaya da yansıyan olayın şüphelisi İ.H.N. (17 adet suç kaydı mevcut) nin yeri Emniyet birimlerimizce tespit edilmiş ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan ortak operasyon sonucu şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasından önce yakalandığına dair sosyal medyada dezenformatif paylaşımlar yapan şahıslar hakkında da ayrıca yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Otobüs Şoförü Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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