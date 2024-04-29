Gaziantep\'te Parklarda Yapılan Denetimde 77 Motosiklet Sürücüsüne 249 Bin 239 TL Para Cezası Uygulandı

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından parklarda yapılan denetimde 77 motosiklet sürücüsüne 249 bin 239 TL para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Nisan tarihinde parklarda yaptığı denetimlerde 77 motosiklet sürücüsüne 249 bin 236 TL para cezası uygulandı. - GAZİANTEP