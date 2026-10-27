Gaziantep'te şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 2 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 2 tabanca ele geçirildi

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Gaziantep\'te şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 2 tabanca ele geçirildi
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Gaziantep\'te şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 2 tabanca ele geçirildi
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Gaziantep'te nitelikli yağma suçuna yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat destekli operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 19 fişek ele geçirildi.

Gaziantep'te nitelikli yağma suçuna yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma suçuna yönelik operasyon yapıldı. Özel harekat destekli operasyon çerçevesinde belirlenen çok sayıda şüpheli ve adrese şafak vakti baskın düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 19 adet fişek ele geçirilerek 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bazı yağma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıGaziantep3. SayfaGüncelSon Dakika

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