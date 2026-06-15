Gaziantep'te silahlı kavga: 20 yıl hapis - Son Dakika
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Gaziantep'te silahlı kavga: 20 yıl hapis

15.06.2026 14:25
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Gaziantep'te silahlı çatışmada Selçuk Dayan'ın ölümüyle ilgili sanık Mehmet T. 20 yıl hapis cezası aldı.

Gaziantep'te sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, iş yerinin önünde bulunduğu sırada şah damarına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Selçuk Dayan'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Mehmet T.'yi "olası kastla kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gaziantep'te 3 yıl önce sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, iş yerinin önünde bulunduğu sırada şah damarına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Selçuk Dayan'ın ölümüne ilişkin dava, Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya maktulün ailesi, avukatları, sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Maktulün ailesi suçluların cezalandırılmasını istedi.

Savcı mütalaasında, sanık Mehmet T.'nin Mehmet D.'ye yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs", Selçuk Dayan'ın ölümü nedeniyle "olası kastla kasten öldürme" ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Seyfettin K.'nın Mehmet T.'yi azmettirmek suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması istenirken, Mehmet D. ve Fevzi S. hakkında "kasten yaralamaya teşebbüs" ve silah suçlarından mahkumiyet talep edildi. Seydi S. ve Cuma K. hakkında "suçluyu kayırma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ceza istendi.

Silahlı çatışmayı tesadüfen görmüş

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Mehmet T. olayla ilgisinin olmadığını, silahlı çatışmayı tesadüfen gördüğünü ve ateş etmediğini söyleyerek beraatini talep etti.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Cuma K., olay günü yaralı halde gelen Mehmet D.'nin silahını iş yerinde bıraktığını ve daha sonra silahın kendisinden alındığını, olayla ilgisinin olmadığını savundu.

Sanık Fevzi S., bekçi olduğunu, olay sırasında kendini savunmak amacıyla yere doğru kuru sıkı tabanca ile ateş ettiğini belirterek beraatini istedi.

Sanık Seyfettin K., olayın borç ilişkisi kaynaklı olduğunu ancak Selçuk Dayan'ın ölümüne ilişkin bilgisinin olmadığını ifade ederek suçlamaları reddetti.

Sanık Mehmet D., olayın mağduru olduğunu ve kendisinin de yaralandığını savunarak suçlamaları kabul etmedi.

Sanık müdafi Av. Ramazan Hakan Urul ise müvekkili Mehmet T. hakkında somut delil bulunmadığını, iddiaların çelişkili olduğunu, olayın en fazla taksir kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Heyet kararını açıkladı

Mahkeme heyeti, tüm deliller, savunmalar ve savcının esas hakkındaki mütalaasını değerlendirerek hükmünü açıkladı. Sanık Mehmet T., "olası kastla kasten öldürme suçundan" 20 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Sanık Mehmet T. ayrıca Mehmet D.'ye yönelik yaralama ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarından da toplam 2 yıl 24 gün hapis ve 600 TL adli para cezası alarak tutukluluğunun devamına karar verildi. Sanık Fevzi S., silahla tehdit suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mehmet D., kasten yaralamaya teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 2 ay 24 gün hapis ve 500 TL adli para cezası ile cezalandırıldı. Sanıklar Seyfettin K., Cuma K. ve Seydi S., üzerlerine atılı suçların sabit olmaması nedeniyle beraat etti.

Mahkeme ayrıca bazı sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına, suçta kullanılan silah ve delillerin ise müsaderesine karar verdi.

Olayın geçmişi

Olay, 11 Kasım 2023 günü akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentte alışverişin yoğun olduğu caddede iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar da kullanıldı. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri ise kavga esnasında dükkanının önünde bekleyen ve olayla hiçbir ilgisi olmayan Selçuk Dayan'ın (29) şah damarına isabet etti. Ağır yaralanan Selçuk Dayan, tedavi gördüğü hastanede verdiği 7 günlük yaşam savaşını kaybederken olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Dayan, olay sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken maganda kurşunuyla vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Selçuk Dayan, iş yerinin önünde arkadaşlarıyla beraber otururken çevredeki vatandaşların bir anda sağa sola kaçışması ve bu sırada Dayan'ın vurulma anları yer aldı. Dayan'ın vurulduktan sonra boğazını tutarak acıyla kıvranma anları, çevredeki vatandaşların yardıma koşması ve yerdeki kanlar da ulaştığı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay sonrası Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Selçuk Dayan, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te silahlı kavga: 20 yıl hapis - Son Dakika

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