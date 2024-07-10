Gaziantep'te Silahlı Kavga Anları Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Silahlı Kavga Anları Güvenlik Kamerasında

Gaziantep'te eski ortaklar arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırgan şahsın elinde silahla iş yerine girdikten sonra 2 kardeşe ateş etme ve yaşanan boğuşma anları ile boyun kısmından vurulan kardeşlerden birinin kanlar içerisinde kendini dışarı atarak yardım istemesi yer aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

10.07.2024 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te eski ortaklar arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırgan şahsın elinde silahla iş yerine girdikten sonra 2 kardeşe ateş etme ve yaşanan boğuşma anları ile boyun kısmından vurulan kardeşlerden birinin kanlar içerisinde kendini dışarı atarak yardım istemesi yer aldı.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski ortak olduğu öğrenilen Mustafa Yılmaz ile kayınbiraderleri Mustafa ve Ali Kahraman bir süre önce ayrıldı. Kadayıfçı olan 2 kayınbiraderinin dükkanına gelen enişte Mustafa Yılmaz, eski ortakları Mustafa Kahraman ve Ali Kahraman'dan dükkanı geri istedi. Kardeşlerden olumsuz yanıt alan Mustafa Yılmaz, silahla 2 kardeşi vurduktan sonra kendi kafasına sıktı.

Ağır yaralanan 3 şahıstan 1'i hayatını kaybetti

Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kardeş ile kendi kafasına sıkan Mustafa Yılmaz'ı ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ali Kahraman'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, ağır yaralanan kardeşi Mustafa Kahraman ile saldırgan Mustafa Yılmaz'ın hastanedeki tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Dehşet anları cep telefonu ve güvenlik kamerasında

Eski ortaklar arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga anlarına ait cep telefonu ve güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırgan şahsın elinde silahla iş yerine girdikten sonra 2 kardeşe ateş etme ve yaşanan boğuşma anları yer aldı. Olayda silahla boyun kısmından vurulan kardeşlerden birinin kanlar içerisinde kendini dışarı atma ve yardım isteme anları saniye saniye yer aldı. Olay sonrası panik anları ve yaralılara müdahale anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Gaziantep, Ortaklar, Kavga, Saldırı, Olay, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Silahlı Kavga Anları Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
10:25 Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaşa soruyoruz: Memur ve emekli maaşı ne kadar olmalı?
09:59 Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı İşte gelir gelmez görevden aldığı isim Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim
09:26 20 bin yıllık hikaye bitiyor Cilo Dağları’ndaki buzullar erimeye başladı 20 bin yıllık hikaye bitiyor! Cilo Dağları'ndaki buzullar erimeye başladı
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
10:56 CHP’li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır’a kayyum hazırlığı mı yapılıyor CHP'li Tanrıkulu valilik atamasına dikkat çekti: Diyarbakır'a kayyum hazırlığı mı yapılıyor?
10:54 AREA’nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor AREA'nın son anketi: Halkın yüzde 53,3 erken seçim istiyor
10:29 Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı Anne ve baba, 14 yaşındaki kızlarını öldürdü! Geriye saatler önce yaptığı paylaşım kaldı
10:29 EURO 2024’te görülmemiş olay Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata’yı sakatladı EURO 2024'te görülmemiş olay! Güvenlik görevlisi, Alvaro Morata'yı sakatladı
10:01 “Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye’de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir“ "Yunan adalarında ekmeği ve çatalı masaya bırakıp giderler, Türkiye'de rakı bardağı ve küllük sürekli değişir"
09:58 Zeytin Ağacı’nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı Zeytin Ağacı'nın başrolü Seda Bakan, gala şıklığıyla göz kamaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 12:09:47. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Silahlı Kavga Anları Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement