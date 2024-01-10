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Gaziantep'te silahlı saldırıda ölen kişinin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'te silahlı saldırıda ölen kişinin görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ömer Amiklioğlu'nun ölüm anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Amiklioğlu ve arkadaşının motosikletle seyir halindeyken ara sokaktan gelen 3 kişinin saldırısına uğradığı anlar yer aldı. Saldırganların kaçarken ateş etmeye devam etmesi dikkat çekti. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı, diğer 2 şahsın yakalanma çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep\'te silahlı saldırıda ölen kişinin görüntüleri ortaya çıktı
10.01.2024 - 10:37,
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Gaziantep'te bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıda ölen Ömer Amiklioğlu ile arkadaşının motosikletle seyir halindeyken ara sokaktan gelen 3 kişinin silahlı saldırısına uğrama anları saniye saniye yer aldı.

Olay, 6 Aralık 2023 Cumartesi gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Ömer Amiklioğlu ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı motosikletle seyir halindeyken ara sokaktan gelen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası ağır yaralanan Amiklioğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ara sokaktan gelen 3 şahıs motosiklettekilere kurşun yağdırdı

Yaşanan olayın ardından 26 yaşındaki şahsın silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıda ölen Ömer Amiklioğlu ile arkadaşının motosikletle seyir halindeyken ara sokaktan gelen 3 kişinin silahlı saldırısına uğrama anları saniye saniye yer aldı. Görüntülerde şahıslardan birinin elindeki uzun namlulu silah ile olay sonrası kaçan saldırganların ateş etmeye devam etmesi ise dikkat çekti.

Görüntülerdeki zanlılardan 1'i önce yakalandı sonra tutuklandı

Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görüntülerdeki şahıslardan birini yakaladı. Yakalanan M.P isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer 2 şahsı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te silahlı saldırıda ölen kişinin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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