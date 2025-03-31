Gaziantep\'te Tarihi Eser Kaçakçılığı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin şüpheli bir şahsın üzerinde yaptığı aramalarda tarihi eser niteliğinde 105 adet sikke ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey ilçesinde yapılan çalışmalar sonucu tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.Ö. isimli şahsın üzerinde arama yapıldı. Adli aramalar neticesinde 105 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 1 adet metal obje ele geçirildi. Şüpheli A.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP