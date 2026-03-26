Gaziantep\'te Terör Şüphelisi Kovalamaca ile Yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü üyesi olma gibi pek çok suçtan aranan ve polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Turgut Özal Bulvarı üzerinde şüphelenilen 27 AZY 744 plakalı otomobilde ekiplerce inceme yapılmak istendi. Araç, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Araç, polis kovalaması sonucu lastiğine ateş edilerek durduruldu. Araçta yakalanan şüpheli G.A. isimli şahsın tehdit, hakaret, yaralama ve terör örgütü PKK üyesi olma gibi suçlardan 8 ayrı dosyası ve aranmasının bulunduğu belirlendi. Şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı, incelenen araç ise daha sonrasında otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP