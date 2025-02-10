Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Gaziantep'te iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Kömürler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Nurdağı mevkiinden Sakçagözü istikametine doğru ilerleyen Yusuf Tanboğa idaresindeki 02 AEF 018 Ford açık kasa araç, Sakçagözü istikametinden Nurdağı istikametine giden Olcay Özçelik idaresindeki 06 ETJ 08 Suzuki marka açık kasa araç Kömürler mevkiinde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 06 ETJ 08 plakalı aracın içerisinde bulunan Ahmet Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Olcay Özçelik ve Yusuf Tanboğa'yı ise hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.