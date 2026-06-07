Gaziantep'te Trafik Kazası: 8 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Trafik Kazası: 8 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te Trafik Kazası: 8 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti
07.06.2026 16:17
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Gaziantep'te ters dönen otomobildeki 8 aylık bebek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat öldü.

Gaziantep'te kontrolden çıkıp refüje düşerek ters dönen otomobildeki 8 aylık bebek hayatını kaybetti.

Kaza, Nizip ilçesi D-400 kara yolunda Sekili Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen 67 EC 254 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje düşerek ters döndü. Kazada, annesinin kucağında bulunan ve otomobilin ters dönmesi sırasında araçtan dışarı fırlayan 8 aylık Emir Ege Kömürcü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emir Ege, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Trafik Kazası: 8 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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