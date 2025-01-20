Gaziantep'te Yangın: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Yangın: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'te çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti, anneleri marketteydi.

20.01.2025 21:05
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Gaziantep'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Evde çıkan yangın 2 kardeşi hayattan kopardı, annenin markete gittiği iddia edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti. Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu, annelerinin markete gittiği iddia edildi.

Yangın, Nizip ilçesi Belkız Mahallesi Karakoç sokaktaki bir binanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, sobadan kaynaklanan yangın kısa sürede büyüyerek her yeri sardı. Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevleri söndüren ekipler 2 çocuğun cansız bedeni ile karşılaştı

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Evde yapılan incelemelerde ise Müslüm Saçkesenve Aras Saçkesen'inisimli çocuğun cansız bedenleri bulundu. Hayatını 2 kardeşin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu, annelerinin markete gittiği iddia edildi. Hayatını kaybeden çocukların babalarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Gaziantep\'te Yangın: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Yangın: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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