Gaziantep\'te yoğun dumana neden olan lastik yangını korkuttu

Gaziantep'te yoğun dumana yol açan ve korkuya neden olan lastik yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Şehitkamil ilçesi 25 Aralık Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre Sanayi Sitesi yanında yüzlerce otomobil lastiğinin bulunduğu boş arazide çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kentin pek çok noktasından görülen yoğun bir dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP