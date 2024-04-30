Gaziantep'te yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep\'te yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şehirlerarası yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazada, otobüste bulunan yolcular sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

30.04.2024 09:39
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Gaziantep'te şehirlerarası yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Acaroba - Yamaçoba arasında meydana geldi. Şehirlerarası yolcu taşıyan 79 AD 949 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 7 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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