Gaziantep\'te yürekleri ağza getiren yolculuk

Gaziantep'te 2 kişilik motosiklete 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin binmesi yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde 2 kişilik motosiklette yolculuk yapan anne, baba ve 3 çocukları, kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuk sırasında bir çocuğun motosikleti kullanan babasının arkasında, diğerinin annesinin kucağında oturduğu, üçüncü çocuğun ise ön tarafta ayak konulan kısımda oturduğu, ayaklarını yere değdirdiği ve kimsenin kask takmadığı görüldü. Olaya şahit olanlar 'otomobil motosiklet' benzetmesini yaptı. Bir süre ışıklarda bekleyen aile, yeşil ışığın yanmasıyla görenlerin şaşkın bakışları altında gözden kayboldu. Motosiklet, trafikte seyir halinde olan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - GAZİANTEP