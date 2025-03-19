Gaziantep'te yürekleri ağza getiren yolculuk - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te yürekleri ağza getiren yolculuk

Gaziantep\'te yürekleri ağza getiren yolculuk

Gaziantep'te 2 kişilik motosiklete 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin binmesi yürekleri ağza getirdi.

19.03.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 2 kişilik motosiklete 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin binmesi yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde 2 kişilik motosiklette yolculuk yapan anne, baba ve 3 çocukları, kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuk sırasında bir çocuğun motosikleti kullanan babasının arkasında, diğerinin annesinin kucağında oturduğu, üçüncü çocuğun ise ön tarafta ayak konulan kısımda oturduğu, ayaklarını yere değdirdiği ve kimsenin kask takmadığı görüldü. Olaya şahit olanlar 'otomobil motosiklet' benzetmesini yaptı. Bir süre ışıklarda bekleyen aile, yeşil ışığın yanmasıyla görenlerin şaşkın bakışları altında gözden kayboldu. Motosiklet, trafikte seyir halinde olan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te yürekleri ağza getiren yolculuk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 12:14:31. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te yürekleri ağza getiren yolculuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.