Gaziantep'te Kaza: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaza: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen otomobil-kamyonet çarpışması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

05.09.2024 19:56
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Gaziantep'teki feci kaza 2 kardeşi hayattan kopardı

Feci kazada yaralanan aynı aileden 6 kişinin tedavisi sürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kaza Esma ve Zeynep Kübra Aydın isimli 2 kız kardeşi hayattan kopardı. Feci kazada yaralanan aynı aileden 6 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yavuzeli-Gaziantep karayolu 11. kilometresi Halilbaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Aydın idaresindeki 27 ASZ 755 plakalı otomobil, Yavuzeli istikametinden Gaziantep istikametine giden Ömer Çelik kontrolündeki 02 AEP 592 plakalı buğday yüklü kamyona arkadan çarptı.

Feci kaza 2 kız kardeşi hayattan kopardı

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken araçta bulunan Esma ve Zeynep Kübra Aydın isimli 2 kardeş hayatını kaybetti. Kazada aynı aileden 6 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken feci kazanın hayattan kopardığı Esma ile Zeynep Kübra'nın cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Adıyaman'ın Besni ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kaza: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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