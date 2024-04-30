Gaziantep'teki kazada astsubay çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'teki kazada astsubay çavuş hayatını kaybetti

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Gaziantep'te yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Hakkari'de görevli astsubay çavuş hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Kaza Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Acaroba - Yamaçoba arasında meydana geldi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.

30.04.2024 10:58
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Gaziantep'teki kazada astsubay çavuş hayatını kaybetti

Gaziantep'te yolcu taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te şehirlerarası yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Hakkari'de görevli astsubay çavuş hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı.

Kaza Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Acaroba - Yamaçoba arasında meydana geldi. Sabah saatlerinde şehirlerarası yolcu taşıyan bir midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Hakkari'de görevli Astsubay Çavuş hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.

Gaziantep\'teki kazada astsubay çavuş hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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