Gaziantep'teki vahşette cenazeler ailelere teslim edildi - Son Dakika
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Gaziantep'teki vahşette cenazeler ailelere teslim edildi

Gaziantep\'teki vahşette cenazeler ailelere teslim edildi

Gaziantep'te sabah saatlerinde meydana gelen olayda ölen karı-kocanın cenazeleri defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

12.11.2024 12:25
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Gaziantep'te sabah saatlerinde meydana gelen olayda ölen karı-kocanın cenazeleri defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Eşini öldürdükten sonra intihar eden Kahraman Bal'ın olaydan saatler önce sosyal medyada yaptığı ölüm içerikli paylaşım ise dikkat çekti.

Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir geçimsizlik yaşayan ve boşanma aşamasında olan Kahraman Bal (27), sabah işe gitmek için evden çıkan eşi Elif Bal'ın (25) cadde ortasında kafasına sıktıktan sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir çocuk sahibi karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler tamamlanan işlemlerin ardından ailelere teslim edildi

Feci olayda hayatını kaybeden Kahraman Bal ile Elif Bal'ın cenazeleri, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Genç çiftin 5 yaşında bir kız çocukları olduğu, Elif Bal'ın ise Nizip Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren şahsın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Öte yandan eşini öldürdükten sonra kendi kafasına sıkarak intihar eden Kahraman Bal'ın olaydan saatler önce sosyal medyada yaptığı ölüm içerikli paylaşım ise dikkat çekti. Bal'ın yaptığı paylaşımda "Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil" ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'teki vahşette cenazeler ailelere teslim edildi - Son Dakika

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