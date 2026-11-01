Gaziantep Yavuzeli'nde yağışlı havada takla atan yolcu minibüsü 15 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Gaziantep Yavuzeli'nde yağışlı havada takla atan yolcu minibüsü 15 kişiyi yaraladı

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Gaziantep-Adıyaman kara yolu Yavuzeli yakınlarında iddiaya göre yağışlı havada kontrolden çıkan yolcu minibüsü takla atarak yol kenarına uçtu. Kazada sürücü ile 14 yolcu yaralandı; 15 kişi ambulanslarla Yavuzeli Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yağışlı havada kontrolden çıkan yolcu minibüsü, takla atarak yol kenarına uçtu. Kazada minibüste bulunan sürücü ile 14 yolcu yaralandı.

Kaza, Gaziantep- Adıyaman kara yolu Yavuzeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep-Adıyaman seferini yapan Yaman-Tur'a ait Abdurrahman S. (60) idaresindeki 02 D 0099 plakalı yolcu minibüsü, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı. İçerisindeki sürücü ve 14 yolcu ile savrulan minibüs, taklalar atarak yol kenarına uçtu. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yavuzeli Devlet Hastanesi ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiGaziantepAdıyaman3. SayfaOtomobilGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Yavuzeli'nde yağışlı havada takla atan yolcu minibüsü 15 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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