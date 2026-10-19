Gaziantep zabıtası dilencilik ve dini duygu istismarına dron destekli denetim yaptı

Gaziantep'te dilencilik-satıcılık yaparak vatandaşları rahatsız eden, dini duyguları istismar eden ve trafikte tehlike oluşturan şahıslara yönelik zabıta ekiplerince dron destekli denetim yapıldı. Denetimlerde çok sayıda şahsa cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kavşaklar, yollar ve bazı işletmelerin önünde ısrarlı dilencilik-satıcılık yaparak vatandaşları rahatsız eden, trafikte tehlike oluşturan ve dini duyguları istismar eden şahıslara yönelik çalışma yaptı. Dron destekli çalışmalar çerçevesinde çok sayıda şüpheli tespit edilip yakalanarak haklarında cezai işlem uygulandı.

Zabıta Daire Başkanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Dilencilik ve duygu istismarına yönelik denetimlerimizi dron desteğiyle sürdürüyoruz. Yardımlarınızı güvenilir kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırınız" ifadeleri kullanıldı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği vurgulandı.