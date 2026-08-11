Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika
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Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

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Gaziantep’te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor. Yangın, Gaziantep 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YANGINA 34 ARAÇ İLE MÜDAHALE EDİLİYOR 

Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin, yangına 34 araç ve 80 personelle müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika

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