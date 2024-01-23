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Gaziosmanpaşa'da 9 Katlı İş Hanında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da 9 Katlı İş Hanında Yangın Çıktı

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan 9 katlı iş hanının -1. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İçeriden yoğun duman yükselirken, ekipler kapalı olan kepenkleri kırarak içeri girdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gaziosmanpaşa\'da 9 Katlı İş Hanında Yangın Çıktı
23.01.2024 - 23:26,
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Gaziosmanpaşa'da 9 katlı iş hanının-1. katında yangın çıktı. Kapalı kepenkleri kırarak içeri giren itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Salih Paşa Caddesi üzerindeki iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, 9 katlı iş hanının -1. katında bulunan mobilya üretim atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçeriden yoğun duman yükselirken ekipler, iş hanının kapalı olan kepenklerini kırarak içeri girdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da 9 Katlı İş Hanında Yangın Çıktı - Son Dakika


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