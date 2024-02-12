Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı

Gaziosmanpaşa'da kadın sürücünün idaresindeki araç kontrolden çıkarak sokak arasında park halinde bulunan 6 otomobile çarptı, sürücü yaralandı. Kaza sonucunda araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İGDAŞ ekipleri, kaza sonucunda zarar gören gaz panosuna müdahale ederek gazı kesti. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından sokak yeniden trafiğe açıldı.

12.02.2024 01:30
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Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı

Gaziosmanpaşa'da kadın sürücünün kullandığı araç 6 otomobile çarptı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da kadın sürücünün idaresindeki araç kontrolden çıkarak sokak arasında park halinde bulunan 6 otomobile çarptı, sürücü yaralandı.

Kaza, Yıldıztabya Mahallesi Köşegen Sokak'ta meydana geldi. Sinem K. idaresindeki 34 DK 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 6 araca çarparak yan yattı. Kazayı görenler durumu ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Sinem K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Hafif yaralanan kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza esnasında sokakta bulunan gaz panosunun da zarar görmesi nedeniyle İGDAŞ ekipleri olaya müdahale ederek gazı kesti. Trafiğe kapatılan sokak polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Gaziosmanpaşa\'da kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı
Kaynak: İHA

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