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Gaziosmanpaşa'da okulda düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Elvin Ak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da okulda düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Elvin Ak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa'da bir ilkokulda düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Elvin Ak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Olayın ardından Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde Elvin Ak'ın kalbinin düşme sonrası durduğu belirlendi. Cenaze töreni sonrası Elvin Ak'ın cenazesi memleketi Mardin'e gönderildi.

Gaziosmanpaşa\'da okulda düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Elvin Ak\'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
17.12.2023 - 14:07,  Güncelleme: 14:09
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Gaziosmanpaşa'da okulda düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Elvin Ak'ın ölümü ile ilgili İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, 15 Aralık Cuma günü Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan Bekir Sami Dedeoğlu İlköğretim Okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye okul içindeki merdivenlerden düşen 7 yaşındaki 1. sınıf öğrencisi Elvin Ak yerden kalkamadı. Çocuğun yerden kalkamadığını gören öğretmenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırılan Elvin Ak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Elvin Ak'ın cansız bedeni daha sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Düştükten sonra kalbi durmuş

Adli Tıp Kurumunda yapılan ilk incelemelerde Elvin Ak'ın merdivenden düştükten sonra kalbinin durduğu öğrenilirken, Ak'ın kesin ölüm nedeni ise yapılan incelemelerin sonrasında netlik kazanacak.

Hayatını kaybeden Elvin Ak için dün Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, aileye baş sağlığında bulundu. Cenaze töreni sonrası Elvin Ak'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi.

Öte yandan, okulda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Elvin Ak'ın ölümü ile ilgili İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı ve müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da okulda düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Elvin Ak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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