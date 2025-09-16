İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de dün öğle saatlerinde trafikte dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre, motosikletli iki kişi ile otomobil sürücüsü arasında caddede yol verme tartışması yaşandı.
Çıkan tartışma sonrasında motosikletli iki kişi, aracından inerek sopayla otomobil sürücüsüne saldırdı. Motosiklet sürücüleri, ellerindeki sopayla defalarca tartıştıkları sürücünün otomobiline vurdular.
Kısa süre sonra otomobil sürücüsü, yanında bulunan biber gazını sıkarak karşılık verdi. Otomobilden inen sürücü, kendisine sopayla saldıranları kovaladı. O anları başka bir sürücü, cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziosmanpaşa'da trafikte yol verme kavgası; sopayla saldıranları biber gazıyla kovaladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?