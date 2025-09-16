Gaziosmanpaşa'da trafikte yol verme kavgası; sopayla saldıranları biber gazıyla kovaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gaziosmanpaşa'da trafikte yol verme kavgası; sopayla saldıranları biber gazıyla kovaladı

Haberin Videosunu İzleyin
Gaziosmanpaşa\'da trafikte yol verme kavgası; sopayla saldıranları biber gazıyla kovaladı
16.09.2025 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziosmanpaşa\'da trafikte yol verme kavgası; sopayla saldıranları biber gazıyla kovaladı
Haber Videosu

GAZİOSMANPAŞA'da motosikletli iki kişi ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma sonrasında motosikletli iki kişi, otomobil sürücüsüne sopayla saldırdı. Sürücü, yanında bulunan biber gazını sıkarak karşılık verdi ve saldırganları kovaladı. Bu anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de dün öğle saatlerinde trafikte dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre, motosikletli iki kişi ile otomobil sürücüsü arasında caddede yol verme tartışması yaşandı.

SOPAYLA SALDIRDILAR

Çıkan tartışma sonrasında motosikletli iki kişi, aracından inerek sopayla otomobil sürücüsüne saldırdı. Motosiklet sürücüleri, ellerindeki sopayla defalarca tartıştıkları sürücünün otomobiline vurdular.

BİBER GAZIYLA KOVALADI

Kısa süre sonra otomobil sürücüsü, yanında bulunan biber gazını sıkarak karşılık verdi. Otomobilden inen sürücü, kendisine sopayla saldıranları kovaladı. O anları başka bir sürücü, cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Cep Telefonu, Motosiklet, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziosmanpaşa'da trafikte yol verme kavgası; sopayla saldıranları biber gazıyla kovaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösteren çarşaflı kadın, isyan etti Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösteren çarşaflı kadın, isyan etti
Fenerbahçe’den sürpriz karar: Biz artık yokuz Fenerbahçe'den sürpriz karar: Biz artık yokuz
Yasağa rağmen suya atlayan turist çift, şehirden kovuldu Yasağa rağmen suya atlayan turist çift, şehirden kovuldu
Banka kartını arkadaşına verdi, hakkında 10 ayrı dava açıldı Banka kartını arkadaşına verdi, hakkında 10 ayrı dava açıldı
Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor
88 metreye inince olanlar oldu Petrol sandı, gerçek en az onun kadar mutlu etti 88 metreye inince olanlar oldu! Petrol sandı, gerçek en az onun kadar mutlu etti
Boşanma Aşamasında Eşini Vuran Adam Kamerada Boşanma Aşamasında Eşini Vuran Adam Kamerada
Geçen yıl 150 liraydı Japonlar kapıda bekliyor, üretici işçi bulamıyor Geçen yıl 150 liraydı! Japonlar kapıda bekliyor, üretici işçi bulamıyor
MHP’ye yakın avukat Cem Kaya: CHP kurultay davası Türkiye’nin gündeminden çıktı MHP'ye yakın avukat Cem Kaya: CHP kurultay davası Türkiye'nin gündeminden çıktı
Ali Koç kanadından Trabzonspor’a 2 görselli cevap: Herkes haddini bilsin Ali Koç kanadından Trabzonspor'a 2 görselli cevap: Herkes haddini bilsin

11:05
Baronlarla anlaşan komutanlar, PKK’ya para akıttı İddianamedeki detaylar pes dedirtti
Baronlarla anlaşan komutanlar, PKK'ya para akıttı! İddianamedeki detaylar pes dedirtti
10:55
İngiliz basını Altay’ın bu görüntüsünü konuşuyor
İngiliz basını Altay'ın bu görüntüsünü konuşuyor
10:47
Siyaset gündemi alev alev yanarken yeni anket Sonuçlar dikkat çekici
Siyaset gündemi alev alev yanarken yeni anket! Sonuçlar dikkat çekici
10:41
Tedesco istedi Fenerbahçe’de teknik ekibe yeni isim
Tedesco istedi! Fenerbahçe'de teknik ekibe yeni isim
09:49
Jhon Duran’dan haber var
Jhon Duran'dan haber var
09:43
Biri uzman çavuş olan 2 bacanağın acı sonu
Biri uzman çavuş olan 2 bacanağın acı sonu
09:36
Ülkemizi EuroBasket’te finale taşıyan yıldız A Milli Takım’ı bıraktı
Ülkemizi EuroBasket'te finale taşıyan yıldız A Milli Takım'ı bıraktı
09:29
İstifalar peş peşe geldi, dengeler değişti Bir belediye daha AK Parti’ye geçebilir
İstifalar peş peşe geldi, dengeler değişti! Bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir
09:17
Borsa’da manipülasyon iddiası Ünlü ekonomist Işık Ökte dahil 14 şüpheli gözaltında
Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist Işık Ökte dahil 14 şüpheli gözaltında
09:00
Evlenecek çiftlere “ehliyet“ geliyor Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek
Evlenecek çiftlere "ehliyet" geliyor! Bu kontrolden geçemeyen evlenemeyecek
08:50
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı Asıl hedefi bakın neresiymiş
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2025 11:10:49. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da trafikte yol verme kavgası; sopayla saldıranları biber gazıyla kovaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.