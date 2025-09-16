Gaziosmanpaşa\'da trafikte yol verme kavgası; sopayla saldıranları biber gazıyla kovaladı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de dün öğle saatlerinde trafikte dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre, motosikletli iki kişi ile otomobil sürücüsü arasında caddede yol verme tartışması yaşandı.

SOPAYLA SALDIRDILAR

Çıkan tartışma sonrasında motosikletli iki kişi, aracından inerek sopayla otomobil sürücüsüne saldırdı. Motosiklet sürücüleri, ellerindeki sopayla defalarca tartıştıkları sürücünün otomobiline vurdular.

BİBER GAZIYLA KOVALADI

Kısa süre sonra otomobil sürücüsü, yanında bulunan biber gazını sıkarak karşılık verdi. Otomobilden inen sürücü, kendisine sopayla saldıranları kovaladı. O anları başka bir sürücü, cep telefonu kamerası ile kaydetti.