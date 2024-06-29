Gazipaşa'da Denizde Boğulan Şahıs Kurtarıldı, Hastanede Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yüzmek için girdiği denizde dalgalara kapılan şahıs, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak kıyıya çıkartıldı. Şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gazipaşa'nın Koru sahilinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolga Berber (35) denize girdikten bir müddet sonra dalgalara kapıldı. Plajda bulunanların durumu fark etmesi sonucu balıkçı botuyla denizden çıkartılan Tolga Berber'e vatandaşlar suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi ile hayata döndürülen Berber, ambulansla kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. - ANTALYA