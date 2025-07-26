Gazipaşa\'da Eşine Şiddet: Kadın Ağır Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde eşi tarafından şiddete uğrayan genç kadın ağır yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede entübe edilen kadın yaşam savaşı verirken, gözaltına alınan koca tutuklandı.

Olay, saat 04.30 sırlarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışmada Kerim N., eşi Melek N.'yi darp etti. Genç kadın başına aldığı darbelerle ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Melek N., burada yapılan kontrollerinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Talihsiz kadın, tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Melek N. yaşam savaşı verirken eşi Kerim N. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere yoğun güvenlik önlemleri arasında Gazipaşa Devlet Hastanesine getirildi. Kerim N. kontrollerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA