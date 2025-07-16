Gazipaşa\'da İnşaat İşçisi 5. Kattan Düştü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çalıştığı inşaatın 5'nci katından düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Armutçuk Sokak üzerinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. İnşaatta çalışan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed E.H., bir anda dengesini kaybedip, 5'inci kattan zemine düştü. Ağır yaralanan işçiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altındı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA