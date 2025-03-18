Gazipaşa\'da Motosiklet Tıra Çarptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 23.45 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Anamur yönüne seyreden 63 ABY 328 dorse 38 ZV 570 çekici plakalı tırın sürücüsü Abdullah Ş., takograf süresi dolan aracını sağ şeride park etti. Bu sırada Bünyamin Ş.'nin kullandığı 07 AGF 034 plakalı motosiklet, park halindeki tıra arkadan çarptı. Devrilen motosikletten asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA