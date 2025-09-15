Gazipaşa'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gazipaşa'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Gazipaşa\'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı
15.09.2025 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde asfalt çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda tırla otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.10 sıralarında Gazi Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur yönüne seyreden Mehmet Ç. idaresindeki 63 AAU 530 dorse, 06 SAM 24 çekici plakalı tır, kavşaktan anayola çıkan Mesut Y.'nin kullandığı 07 UH 884 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilin açılan sağ ön kapısından asfalt üzerine savrulan otomobil sürücüsü Mesut Y., ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı buradaki kontrolleri sonrası Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan tır sürücüsü ise işlemleri için karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gazipaşa, Otomobil, Olaylar, 3-sayfa, antalya, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazipaşa'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi

09:59
CHP kurultay iptali davası başladı Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 10:11:27. #7.11#
SON DAKİKA: Gazipaşa'da Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.