Gazze\'de 24 saatte 38 ölü, toplam can kaybı 45 bin 97

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 38 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 97'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 439 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 38 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 203 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 45 bin 97'ye, yaralı sayısının ise 107 bin 244'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE