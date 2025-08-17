Gazze'de Açlık Can Almaya Devam Ediyor - Son Dakika
Gazze'de Açlık Can Almaya Devam Ediyor

17.08.2025 12:10
Son 24 saatte 7 sivil daha açlık nedeniyle hayatını kaybetti, toplamda ölü sayısı 258 oldu.

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk olmak üzere 7 sivil daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail'in, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılarını ara vermeden sürdürdüğü ve insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde Filistin halkı, açlıkla mücadele etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2'si çocuk 7 sivilin hayatını kaybetti belirtildi. Bakanlığın paylaştığı son sayılarla birlikte Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı, 110'u çocuk olmak üzere 258'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İHA

