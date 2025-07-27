Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada açlık veya yetersiz beslenmeden kaynaklı can kaybının 133'e yükseldiği belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yeni saldırısında ise gıda yardımı almaya çalışan 15 kişi hayatını kaybederken, 101 kişi de yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarını ve açlığı silah olarak kullanmayı sürdürüyor. Katliamcı İsrail, yeni saldırısında Gazze'nin merkezindeki Netzarim Koridoru'nda gıda yardımı için bekleyen yüzlerce Filistinliyi hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4'ü kadın ve 1'i çocuk 15 kişinin hayatını kaybettiği, 101 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, durum ciddi olan kişilerin sayısı nedeniyle can kaybının yükselmesinin beklendiği belirtilirken, ölü ve yaralıların da Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki El-Awda Hastanesi'ne ve Deir el-Balah bölgesindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildiği söylendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir başka açıklamada da Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 6 kişinin daha açlık veya yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği, son verilerle birlikte ise 87'si çocuk olmak üzere toplamda 133 kişinin beslenme temelli nedenlerle hayatını kaybettiği belirtildi.

"Taktiksel ara verildi"

İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne gıda, tıbbi malzeme ve insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasını engellemesi üzerine uluslararası toplum tarafından İsrail üzerinde giderek yoğun baskı kurulmuş ve artan tepkiler sonucunda İsrail ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada "insani ateşkes" ilan edilmişti. Açıklamada, El-Mavasi, Deyr el-Belah ve Gazze'de yerel saatle 10.00-20.00 arasında 'yerel taktiksel ara' verildiği ve söz konusu aranın ikinci bir duyuruya kadar her gün uygulanacağı duyurulmuştu. - GAZZE