Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Ateşkes Sırasında Can Kaybı Artıyor

15.03.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ateşkes altında ölü sayısının 72,239'a çıktığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'nde 24 saat içinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini; bununla birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 72 bin 239'a yükseldiğini bildirdi.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'nde ihlaller sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 5 kişinin cansız bedeninin ve 8 yaralının getirildiği, cenazelerden dördünün İsrail güçlerinin dünden bu yana düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 663'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 756'ya, yaralı sayısının da bin 762'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 239'a yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 861'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 15:13:52. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.