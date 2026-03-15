Gazze'de Ateşkes Sırasında Can Kaybı Artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'nde 24 saat içinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini; bununla birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 72 bin 239'a yükseldiğini bildirdi.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'nde ihlaller sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 5 kişinin cansız bedeninin ve 8 yaralının getirildiği, cenazelerden dördünün İsrail güçlerinin dünden bu yana düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 663'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 756'ya, yaralı sayısının da bin 762'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 239'a yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 171 bin 861'e ulaştığı aktarıldı. - GAZZE