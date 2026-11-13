Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırısında 1'i çocuk 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırısında 1'i çocuk 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

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Gazze\'de ateşkese rağmen İsrail saldırısında 1\'i çocuk 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde sivil konut yakınına topçu saldırısı düzenledi; saldırıda 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralılar ve hayatını kaybedenler ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

İsrail ordusunun bölgedeki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki Deir el-Balah kentinde sivil konut yakınlarına düzenlediği topçu saldırısı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

İsrail, bölgede yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu Gazze'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde bir sivil konut yakınlarına topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırı ardından olay yerine gelen ambulanslar hayatını kaybedenleri ve yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Saldırı anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde ise İsrail ordusunun sivilleri hedef aldığı anlar ve halkın yaşadığı yoğun panik görüldü.

Gazze'de can kaybı 74 bin 653'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan İsrail saldırılarının bilançosuna ilişkin yapılan son açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 74 bin 653'e, yaralı sayısının ise 176 bin 7'ye yükseldiği bildirildi. Yetkililer, bölgede ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda bin 622 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 878 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Kaynak: İHA
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