Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 6 kişi öldü, can kaybı 74 bin 561 oldu - Son Dakika
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Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 6 kişi öldü, can kaybı 74 bin 561 oldu

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İsrail ordusunun Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim 2023'ten bu yana can kaybı 74 bin 561'e, yaralı sayısı 175 bin 759'a ulaştı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybetmesi ve 32 kişinin yaralanması sonucu bölgede toplam can kaybı 74 bin 561'e yükseldi.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı bin 565'e, yaralı sayısı 5 bin 640'a yükseldi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 561'e, yaralı sayısı ise 175 bin 759'a ulaştı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 6 kişi öldü, can kaybı 74 bin 561 oldu - Son Dakika
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