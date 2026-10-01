Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 8 kişi öldü, can kaybı bin 439'a ulaştı - Son Dakika
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Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 8 kişi öldü, can kaybı bin 439'a ulaştı

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Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye sürdürdüğü saldırılarda son 24 saatte 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana can kaybı bin 439'a, yaralı sayısı 5 bin 52'ye yükseldi.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 40'a yükseldi.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 439'a, yaralı sayısı 5 bin 52'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 40'a, yaralı sayısı ise 175 bin 168'e ulaştı.

Kaynak: İHA
Sağlık BakanlığıGüvenlikFilistin3. SayfaİsrailGazzeDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de ateşkese rağmen son 24 saatte 8 kişi öldü, can kaybı bin 439'a ulaştı - Son Dakika
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