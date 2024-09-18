Gazze'de Can Kaybı 41,272'ye Yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 272'ye, yaralıların sayısı ise 95 bin 551'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 348 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen iki saldırıda 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 272'ye, yaralıların sayısının 95 bin 551'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE