Gazze'de Can Kaybı 46 Bin 876'ya Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 46 Bin 876'ya Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 88 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 46,876.

17.01.2025 17:14
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 88 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 46 bin 876'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 469 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 88 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 189 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 876'ya, yaralı sayısının da 110 bin 642'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının İsrail kabinesinde onaylanması durumunda 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesi bekleniyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 46 Bin 876'ya Yükseldi - Son Dakika

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