Gazze'de Can Kaybı 47 Bini Geçti - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 47 Bini Geçti

İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 47,460’a yükseldi, yaralı sayısı ise 111,580’e ulaştı.

30.01.2025 15:47
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplam can kaybı, son 24 saatte 42 sivilin cansız bedeninin enkaz altından çıkarılması ve hastanede tedavi gören yaralı 1 sivilin yaşamını yitirmesinin ardından 47 bin 460'a yükseldi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması devam ederken, bölgede hedef alınan binaların enkazında arama çalışmaları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte enkazdan 42 sivilin cansız bedeninin çıkarıldığı ve ateşkesten önceki saldırılarda yaralanan 1 Filistinlinin de yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, hastanelere 9 yaralının sevk edildiği aktarıldı.

Açıklanan son rakamların ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 47 bin 460'a, yaralı sayısının ise 111 bin 580'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 47 Bini Geçti - Son Dakika

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