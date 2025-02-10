Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 208'e Yükseldi

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Gazze Şeridi'nde can kaybı, son 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 3 sivilin hayatını kaybetmesi ve yıkılan binaların enkazından 14 sivilin cansız bedeninin çıkarılması sonucu 48 bin 208'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Ateşkes sonrası başlatılan enkaz altındakileri arama çalışmaları çerçevesinde 14 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hastanede tedavi gören 2 yaralı ise hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 208'e, yaralı sayısının da 111 bin 655'e yükseldiği bildirildi. - GAZZE