Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 291'e Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 291'e Yükseldi

Son 24 saatte 1 sivil hayatını kaybetti, 6 kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Yaralı sayısı 111 bin.

18.02.2025 15:24
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Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saat içinde 1 sivilin hayatını kaybetmesi ve yıkılan binaların enkazından 6 kişinin cansız bedeninin çıkarılması sonucu 48 bin 291'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes sonrası enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 1 sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Enkaz altındakileri arama çalışmaları çerçevesinde 6 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı. Açıklanan son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 291'e, yaralı sayısının da 111 bin 722'ye yükseldiği bildirildi.

Filistin güvenlik kaynaklarına göre İsrail, 19 Ocak'ta kabul edilen ateşkesi 266 kez ihlal etti, ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda en az 132 kişi hayatını kaybetti. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 291'e Yükseldi - Son Dakika

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