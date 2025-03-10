Gazze'de Can Kaybı 48 Bin 467'ye Yükseldi

Gazze Şeridi'nde can kaybı, 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 4 sivilin hayatını kaybetmesi ve bölgede daha önce yıkılan binaların enkazından 5 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 48 bin 467'ye yükseldi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının 2. Aşamasına ilişkin müzakereler devam ederken, İsrail ise saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 4 sivilin hayatını kaybettiği, 16 sivilin de yaralandığı kaydedilirken, bölgede daha önce yıkılan binaların enkazından da 5 sivilin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 467'ye, yaralı sayısının da 111 bin 913'e yükseldiği aktarıldı. - GAZZE