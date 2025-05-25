Gazze'de Can Kaybı 53 Bin 939'a Yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 939'a, yaralı sayısı 122 bin 797'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılar düzenlemeye devam ederken, saatler ilerledikçe bölgede can kayıpları ve yaralı sayısı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların bilançosuna ilişkin son rakamları açıkladı. Bakanlık, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 38 cansız bedenin ve 204 yaralının getirildiğini aktarırken, bu sayıların Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki şehirlerde bulunan hastaneleri kapsamadığı vurgulandı.

Bazı cesetlerin hala enkaz altında bulunduğunu vurgulayan bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 939'a, yaralı sayısının da 122 bin 797'ye yükseldiğini bildirdi. - GAZZE